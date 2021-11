Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1516) Verkehrsunfall auf der Rothenburger Straße in Oberasbach - Polizei sucht Unfallzeugen

Stein (ots)

Am Freitagnachmittag (05.11.2021) kam es auf der Rothenburger Straße in Oberasbach (Lkrs. Fürth) zu einem Verkehrsunfall mit einem Rollerfahrer. Die Polizei Stein bittet darum, dass sich Zeugen des Unfalls melden.

Ein 17-jähriger Rollerfahrer war gegen 16:40 Uhr in der Albrecht-Dürer-Straße in Richtung Zirndorf unterwegs. An der Kreuzung zur Rothenburger Straße kam dem 17-Jährigen aus der Albrecht-Dürer-Straße ein schwarzer Pkw entgegen, der im Kreuzungsbereich nach links in die Rothenburger Straße einbog. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern, führte der 17-Jährige eine Vollbremsung durch, stürzte und verletzte sich an den Beinen. Zudem entstand ein Sachschaden am Roller des Jugendlichen. Der schwarze Pkw setzte seine Fahrt indes fort.

Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens und zur Identifizierung des schwarzen Pkw sowie seines Fahrers sucht die Polizei Stein Zeugen. Personen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den schwarzen Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 967824-0 bei der Polizeiinspektion Stein zu melden.

