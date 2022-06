Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch)Unfall; 13.000 Schaden

Haßloch (ots)

Drei Leichtverletzte und 13.000,- Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Montagabend (21. Juni, 20:45 Uhr) in der Kirchgasse Ecke Entensee. Mit seinem Motorrad war ein 24-jähriger Mann in Richtung Bahnhof unterwegs, als er die Vorfahrt eines BMW-Fahrers an der Kreuzung Kirchgasse/Entensee nicht beachtete. Das Zweirad krachte in die Fahrerseite des Autos. Der junge Mann und seine 23-jährige Mitfahrerin verletzten sich dabei leicht. Auch der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Auto wurde auf der linken Seite erheblich beschädigt.

