POL-PDNW: (Haßloch) Radfahrer übersehen

Haßloch (ots) - Mehrere Container aufgebrochen und Werkzeug im Wert von etwa 3.000,- Euro entwendet, haben Unbekannte am vergangenen Wochenende (17.-21. Juni) in der Langgasse. Zuvor sind sie über einen Zaun geklettert, um auf das Grundstück zu gelangen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden. ...

