POL-PDNW: (Grünstadt) - Beim Aussteigen nicht aufgepasst

Grünstadt (ots) - Am gestrigen Montag, 20.06.2022, gegen 20:45 Uhr bog ein 24-jähriger Pkw-Fahrer vom Südring kommend in die Sausenheimer Straße ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer von rechts herannahenden 25-jährigen Pkw-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro entstand.

