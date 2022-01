Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: 36-jährige Frau durch Sturz im Bus leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Sturz in einem Bus in Walldorf hat sich eine 36-jährige Frau am Dienstagmorgen leicht verletzt.

Die Frau zeigte den Vorfall erst am Mittwoch beim Polizeiposten Walldorf an. Sie gab dabei an, gegen 9.20 Uhr in der Dietmar-Hopp-Allee einen Bus der Linie 721 bestiegen haben. Dabei soll der 51-jährige Fahrer sie nach ihrem Fahrtziel gefragt haben. Sie habe daraufhin den Bahnhof als Ziel genannt. Noch während der Fahrer erneut nachgefragte, soll er bereits losgefahren sein, dann jedoch abrupt wieder gebremst haben. Dabei sei die 36-Jährige zu Fall gekommen und gegen einen Sitz gestoßen sein. Ein anschließend konsultierter Arzt diagnostizierte Prellungen am rechten Bein.

Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben und sachdienliche Angaben zum Hergang geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Walldorf, Tel.: 06227/841999-0 (Mo. bis Fr. 8 bis 16 Uhr) oder beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell