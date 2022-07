Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Belästigung auf Autobahnparkplatz

Recklinghausen (ots)

Auf dem A43-Parkplatz "Speckhorn" sind am frühen Montagabend eine Mutter und ihre Tochter sexuell belästigt worden. Die Beiden waren auf dem Heimweg in Richtung Bochum und hielten gegen 19.10 Uhr kurz auf dem Parkplatz an. Nachdem die 36-Jährige und ihre 8-jährige Tochter aus dem Auto ausstiegen waren, bemerkten sie einen Mann, der mit heruntergelassener Hose vor ihnen stand und sich sexuell befriedigte. Die Beiden stiegen daraufhin wieder ins Auto und fuhren davon. Außerdem riefen sie bei der Polizei an. Der Exhibitionist wird wie folgt beschrieben: etwa 35 bis 45 Jahre alt, ca. 1,70m bis 1,80m groß, Pferdeschwanz mit glatten Haaren, Haare an den Seiten rasiert, trug eine kurze Hose und schwarze Puma-Schuhe. Hinweise zu dem Mann nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

