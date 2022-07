POL-RE: Gladbeck: E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - Als ein Linienbus am Montag (ca. 12.40 Uhr) eine Haltestelle an der Bahnhofstraße anfuhr, stürzte ein 4-jähriges Kind im Bus und verletzte sich leicht. Das Mädchen aus Marl wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Der genaue Unfallort liegt am Bahnhof Marl Sinsen. Die Mutter befand sich ebenfalls im Bus. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Recklinghausen Corinna Kutschke Telefon: 02361 / 55 - 1032 E-Mail: ...

