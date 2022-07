Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Auffahrunfall auf der Autobahnausfahrt

Recklinghausen (ots)

Auf der Autobahnausfahrt A2 kam es am Montag, um 14.30 Uhr, zu einem Auffahrunfall. An der Ampel, Ecke Röllinghauser Straße, fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Auto auf den vor ihm stehenden Wagen eines 40-Jährigen auf. Beide Fahrer kommen aus Recklinghausen. Bei dem Unfall wurde die 36-jährige Beifahrerin (Recklinghäuserin) leicht verletzt. Rettungskräfte transportierten sie in ein Krankenhaus. Die zwei Kinder, die sich ebenfalls in dem Wagen befanden, sowie die Fahrer blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro.

