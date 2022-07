Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Mutmaßliche Einbrecher festgenommen - U-Haft angeordnet

Recklinghausen (ots)

Am Freitagnachmittag (ca. 15.30 Uhr) informierte eine 88-jährige Marlerin die Feuerwehr und erklärte, dass gerade zwei Unbekannte versucht hätten bei ihr einzubrechen. Die Feuerwehr setzte dann umgehend die Polizei in Kenntnis. Die Marlerin wohnt auf der Schulstraße und gab an, dass ein Junge und Mädchen von dort in Richtung Oer-Erkenschwick weggegangen seien. Sie beschrieb sie wie folgt: Beide etwa 15-16 Jahre alt; der Junge sei schlank und trage ein T-Shirt mit einem Streifen. Das Mädchen sei stämmig und mit einem rosafarbenen Kleid und einer Jeans bekleidet.

Auf der Anfahrt entdeckten die Beamten zwei Jugendliche, auf die die Beschreibungen der Marlerin zutrafen und kontrollierten sie. Bei ihnen fanden die Kollegen Schraubendreher, Handschuhe und auch diverse Schmuckgegenstände auf. Die Sachen wurden sichergestellt und die beiden Jugendlichen mit zur Wache genommen, da ihre Identität vor Ort nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte und sie nun im Verdacht standen mindestens einen versuchten Wohnungseinbruch begangen zu haben. An der Wohnungstür der Marlerin entdeckten die Beamten frische Hebelspuren.

Nach den Anschlussermittlungen konnte festgestellt werden, dass es sich bei den beiden Tatverdächtigen um eine 18-jährige Gelsenkirchenerin handelt, die nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde, sowie um einen 15-Jährigen, der derzeit ohne festen Wohnsitz ist. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen wurde der junge Mann am Samstag einer Haftrichterin (AG Gelsenkirchen) vorgeführt. Sie erließ einen U-Haft-Befehl, der seitdem vollzogen wird.

Wer kann weitere Hinweise geben oder hat noch etwas Verdächtiges bemerkt. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

