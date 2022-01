Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

geparkter Opel beschädigt

Geldern (ots)

Im Zeitraum Donnerstag (30.12.2021), 13:30 Uhr bis Sonntag (02.01.2022), 12:00 Uhr kam es auf der Hochstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Halter eines Opel Meriva hatte seinen Wagen am Donnerstag in einer Parktasche auf Höhe der Hausnummer 139 abgestellt und am Sonntag den frischen Unfallschaden im Bereich der hinteren linken Tür und des Kotflügels entdeckt. Der Schadensverursacher hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne den Schaden zu melden.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

