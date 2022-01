Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach

Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Gewächshaus

Eberbach (ots)

Einem aufmerksamen Passanten fiel am Samstag gegen 07:00 Uhr ein Feuer in einem Gewächshaus in der Itterstraße auf, woraufhin er umgehend die Rettungskräfte verständigte. Aus bislang noch ungeklärter Ursache entzündete sich eine Gasflasche der Heizanlage und verursachte einen Schaden von etwa 3.000 Euro. Mehrere über 30 Jahre alte Zitronenbäume sowie das Gewächshaus selbst wurden durch das Feuer beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die freiwillige Feuerwehr Eberbach konnte mit 15 Feuerwehrmännern sowie zwei Löschfahrzeugen den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

