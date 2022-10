Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuber erbeutet Wertsachen und flüchtet

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem ein unbekannter Täter am Montag, 10. Oktober 2022, zwei Männer in Bismarck beraubt hat, sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Zwei 18 und 19 Jahre alte Gelsenkirchener hielten sich gegen 21.45 Uhr an der Klarastraße auf, wo sie in Höhe einer Treppe, die zum Consolpark führt, von dem Unbekannten angesprochen wurden. Dieser hielt die jungen Männer fest, bedrohte sie und forderte sie zur Herausgabe von Bargeld auf. Der 19-Jährige riss sich los und flüchtete, woraufhin der Täter den anderen Mann mit einem Hammer schlug und dessen Mobiltelefon entwendete. Verletzt wurde der 18-Jährige nicht.

Der Gesuchte ist etwa 17 bis 30 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er sprach akzentfreies Deutsch, trug einen weißen Kapuzenpullover, eine Kopfbedeckung und hatte sein Gesicht mit einem roten Tuch verdeckt. Hinweise von Zeugen bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell