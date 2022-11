Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gefährliche Körperverletzung am Gemeindezentrum in Rotthausen

Gelsenkirchen (ots)

Am Rotthausener Gemeindezentrum an der Schonnebecker Straße kam es am Donnerstag, 3. November 2022, gegen 20.45 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung. Eine unbekannte siebenköpfige Gruppe Jugendlicher griff unvermittelt einen 48-jährigen und einen 23-jährigen Gelsenkirchener auf dem Parkplatz vor dem Haupteingang an und verletzten diese mit Schlägen und Tritten. Die Gruppe flüchtete danach über einen Fußweg in südliche Richtung. Die Tatverdächtigen werden auf etwa 14 bis 16 Jahre alt geschätzt und trugen alle schwarze Kleidung. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

