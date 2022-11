Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Online-Date in Ückendorf ausgeraubt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein 28-jähriger Mann wurde am Freitag, 4. November 2022, gegen 3 Uhr Opfer eines Raubdeliktes in Ückendorf. Der Gelsenkirchener hatte sich in einem Online-Portal mit einer Unbekannten verabredet und schließlich an der Frobeniusstraße persönlich getroffen. Nach einer kurzen Fahrt in seinem Auto, gab die Tatverdächtige auf der Leithestraße an, ihre Notdurft entrichten zu wollen. Nachdem beide das Fahrzeug verließen, wurde der 28-Jährige unvermittelt von einem weiteren unbekannten Mann von hinten ergriffen und gewaltsam festgehalten. Die Tatverdächtige raubte ihm währenddessen seine Geldbörse. Beide Unbekannten flüchteten zu Fuß in Richtung Grünanlagen. Die schlanke Tatverdächtige wird auf etwa 40 bis 50 Jahre alt geschätzt, war etwa 1,80 Meter groß, hatte blondes, schulterlanges Haar, trug eine Lederhose und schwarze Kleidung. Der zweite Unbekannte kann nicht näher beschrieben werden. Der Geschädigte suchte selbstständig die Polizeiwache am Wildenbruchplatz in Bulmke-Hüllen auf und erstattete Anzeige. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können. Sie erreichen das zuständige Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

