POL-CE: Celle - Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt +++ Verursacher begeht Unfallflucht

Celle (ots)

Eine 65 Jahre alte Fahrradfahrerin durchfuhr am Dienstagmittag (11.10.2022) den Kreisverkehr am Bahnhof in Richtung Biermannstraße.

Als sie unmittelbar hinter dem Kreisel an der Radfahrerüberfahrt die Fahrbahn überquerte, näherte sich auf der Biermannstraße ein männlicher Fahrzeugführer in einem schwarzen PKW, achtete jedoch nicht auf die Radfahrerin. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste sie ihr Fahrrad stark ab und kam dabei zu Fall.

Der Fahrer des schwarzen PKW kümmerte sich nicht darum und setzte seine Fahrt einfach fort. Bei ihm soll es sich um einen ca. 55 Jahre alten Mann mit hoher Stirn gehandelt haben.

Die 65-Jährige erlitt durch den Sturz zum Glück nur leichte Verletzungen.

Hinweise zu diesem Geschehen bzw. zum Verursacher nimmt die Polizei Celle entgegen unter Telefon 05141/277-215.

