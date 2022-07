Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Fahndung nach Verkehrsunfallflucht erfolgreich.

Lippe (ots)

Eine Zeugin meldete am Donnerstagmittag (14.07.2022) einen Verkehrsunfall im Siekholzer Weg. Ein Mann war gegen 11:30 Uhr mit einem Opel Corsa in den Graben gefahren. Als die Polizei am Unfallort eintraf, war der Wagen verschwunden. Zeugen hatten beobachtet, dass der Corsa durch einen anderen Wagen aus dem Graben gezogen wurde und die Unfallstelle verließ. Aufgrund der guten Zeugenhinweise zeigten die Fahndungsmaßnahmen der Polizei schnellen Erfolg und der flüchtige Autofahrer konnte kurz darauf in Schieder-Schwalenberg angehalten werden. Der 47-jährige Fahrer des Wagens war augenscheinlich alkoholisiert, so dass die Blutprobenabnahme veranlasst wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell