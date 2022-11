Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Update Tatzeit: Gefährliche Körperverletzung in der Altstadt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Aufmerksame Passanten kamen am Dienstag, 1. November 2022, einem 33-jährigen Gelsenkirchener in der Altstadt zu Hilfe, als dieser von etwa acht bis zehn Tatverdächtigen körperlich angegangen wurde. Der 33-jährige Mann hörte gegen 21 Uhr laute Knallgeräusche auf der Hauptstraße in Höhe der Gildenstraße und wollte diesen auf den Grund gehen. Auf der Straße sah er eine acht- bis zehnköpfige Gruppe von jungen Männern, die scheinbar Böller in der Öffentlichkeit zündeten. Kurz nachdem er die Gruppe ansprach, schlugen und traten diese auf den Gelsenkirchener ein. Zwei Passanten wurden auf die Auseinandersetzung aufmerksam und halfen dem 33-jährigen Gelsenkirchener. Die Gruppe floh in Richtung Ringstraße. Alle Tatverdächtigen werden auf 18-20 Jahre alt geschätzt und trugen dunkle Kleidung. Ein Tatverdächtiger hatte zudem einen schwarzen Oberlippenbart und ein weiterer Mann trug eine schwarze Weste. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können. Sie erreichen das zuständige Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

