Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall in Heßler mit zwei Verletzten

Gelsenkirchen (ots)

Im Kreuzungsbereich der Grothusstraße und der Grimmstraße in Heßler kam es am Montag, 31. Oktober 2022, gegen 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Gelsenkirchenerinnen verletzten. Eine 46-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto auf der Grothusstraße in Richtung Hans-Böckler-Allee und beabsichtigte im Kreuzungsbereich der Grimmstraße geradeaus zu fahren. Eine 47-jährige Gelsenkirchenerin wollte mit ihrem Auto von der Grothusstraße kommend, links in die Grimmstraße einbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Autos. Die 46-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die 47-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei nahm den Unfall auf. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell