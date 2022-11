Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit verletztem Jugendlichen nach Halloweenstreich

Gelsenkirchen (ots)

Am Montagabend, 31.10.22, kam es um 21:45 Uhr in Bismarck zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Jugendlicher verletzt wurde. Nach Zeugenangaben hatte der 16-jährige zuvor im Rahmen von Halloweenstreichen Eier gegen eine Tür werfen wollen, war jedoch von dem Wohnungsnehmer entdeckt worden. Als die Jugendlichen daraufhin von der Örtlichkeit flüchteten, sei der Junge plötzlich ohne auf den Verkehr zu achten auf die Fahrbahn der Bismarckstraße gelaufen. Hierbei geriet er unmittelbar vor den PKW eines 43-jährigen Bottropers, welcher gerade von der Hohenzollernstraße in die Bismarckstraße abgebogen war. Der PKW-Fahrer konnte trotz sofort eingeleiteter Bremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und es kam zum Unfall. Der Jugendliche stürzte zunächst auf die Motorhaube und dann auf die Straße. Hierbei erlitt er Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht, wo er zur Beobachtung stationär verblieb. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

