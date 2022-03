Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Verletzten

Nesse-Apfelstädt (ots)

Am Samstag, 26.03.2022, kurz vor 06:00 Uhr kam es in Neudietendorf zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Kleinkraftradfahrer. Ein 64-jähriger Ford-Fahrer befuhr die Gartenstraße in Richtung Ingersleber Straße, übersah das Krad und kollidierte mit diesem. Der 51-jährige Kradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (sus)

