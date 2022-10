Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerer Personenschaden nach Alleinunfall mit Segway

Gelsenkirchen (ots)

Ein 31-jähriger Gelsenkirchener fuhr am Freitag, 28. Oktober 2022, gegen 23.20 Uhr mit seinem Segway auf dem Gehweg der Straße Lehrhovebruch in der Feldmark. Ein Zeuge beobachtete, wie er in Schlangenlinien seine Fahrt in Richtung Heßler fortsetzte. Im Einmündungsbereich Lehrhovebruch/Aldenhofstraße kam der Fahrer des Segways ohne Einwirkung weiterer Beteiligter zu Fall, verletzte sich schwer und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten starken Alkoholgeruch bei dem 31-jährigen Gelsenkirchener fest. Nach einem freiwilligen Atemalkoholtest wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Eine Abfrage des Kennzeichens des Seways ergab, dass keine gültige Versicherung besteht. Somit besteht der Verdacht des Fahrens ohne Pflichtversicherung. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

