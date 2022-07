Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220725-3: Unbekannter riss Seniorin Kette vom Hals

Pulheim (ots)

Polizisten haben am Freitagnachmittag (22. Juli) die Fahndung nach einem 35 bis 40 Jahre alten Mann aufgenommen. Ihm wird vorgeworfen, eine Seniorin (77) in Pulheim in ein Gespräch verwickelt und ihr eine Kette vom Hals gerissen zu haben. Ermittler des Kriminalkommissariats 21 suchen Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können.

Der Täter soll 165 bis 170 Zentimeter groß sein und sehr undeutlich gesprochen haben. Außerdem habe er dunkle Haare und zur Tatzeit soll er einen Drei-Tage-Bart getragen haben. Er soll mit dunkler Kleidung, einer 'Bomberjacke' und einer schwarze Kappe bekleidet gewesen sein.

Gegen 14.45 Uhr habe die Pulheimerin ihre Einkäufe aus ihrem Auto ins Wohnhaus an der Straße 'Zum Geyener Kreuz' getragen. Währenddessen habe sie ein unbekannter Mann angesprochen, der sie nach einer Adresse fragte. Völlig unvermittelt habe der Mann ihre Kette ergriffen und daran gerissen. Mit dem Schmuckstück sei er dann in Richtung Nußbaumer Weg gelaufen, in einen hellgrauen Kombi eingestiegen und in Richtung Venloer Straße geflohen.

Zeugen, die die Tat oder den Täter beobachtet haben oder Hinweise zu dem Fahrzeug oder der Identität des Mannes geben können, werden gebeten sich an die Kriminalbeamten des Kriminalkommissariats 21 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu wenden. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell