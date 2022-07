Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Fahndungsrücknahme: Vermisste Person aus Bergheim aufgefunden

Bergheim (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 2 vom 24.Juli 2022: Einer Passantin in Rheinland-Pfalz fiel der vermisste Senior, Peter W. mit leichten gesundheitlichen Problemen in seinem PKW auf. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Familie des Vermissten erhielt Kenntnis. Der Fahndungsaufruf wird hiermit zurückgenommen.(bme)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell