POL-REK: 220722-2:Polizei bittet um Mitfahndung nach einer vermissten Person aus Bergheim

Bergheim (ots) - Durch Hinweise aufmerksamer Zeugen haben Polizisten am Donnerstagabend (21. Juli) zwei mutmaßliche Täter in Bergheim vorläufig festgenommen. Den Männern (22, 47) wird vorgeworfen gegen 23.10 Uhr auf das Gelände eines Autohandels an der Dormagener Straße gelangt zu sein. Einer der Beschuldigten soll auf ein Auto geschlagen haben. Zudem sollen sie die Tür einer Holzhütte beschädigt haben. ...

