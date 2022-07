Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220725-2: Ermittler suchen Unfallbeteiligte und Zeugen von zwei Verkehrsunfällen

Bergheim, Brühl (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (24. Juli) zwei Anzeigen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen. In Bergheim und in Brühl zogen sich ein 24-Jähriger und ein 25-Jähriger leichte Verletzungen zu.

In Bergheim soll der 24-Jährige gegen 2.30 Uhr die Bergheimer Straße an einem Fußgängerüberweg gekreuzt haben. Zeitgleich sei der oder die Fahrerin eines weißen Kleinwagens auf der Bergheimer Straße in Richtung Niederaußemer Straße gefahren. Am Fußgängerüberweg sei es dann zu einer Kollision zwischen dem Auto und dem Fußgänger gekommen, so dass der junge Mann zu Fall gekommen sei. Nach einem kurzen Stopp sei das Fahrzeug weiter in Richtung Niederaußem gefahren. Rettungskräfte machten sich noch vor Ort ein Bild zum Gesundheitszustand des Verletzten.

In Brühl soll es am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr auf einem Fahrradweg der Bundesstraße 265 zu einem Verkehrsunfall wegen eines Ausweichmanövers eines Fahrradfahrers (25) gekommen sein. Ihm soll ein anderer Radfahrer entgegengekommen sein, als er in Richtung Erftstadt gefahren sei. Der Unbekannte sei so weit in der Mitte des gemeinsamen Fuß- und Radwegs gefahren, dass der 25-Jährige auswich und gestürzt sei. Der entgegenkommende Radfahrer sei etwa 20 bis 40 Jahre alt und habe eine sportliche Figur.

Die Unfallbeteiligten und Zeugen, die die Verkehrsunfälle beobachtet haben oder Angaben zu den Unfallbeteiligten machen können, werden gebeten sich, bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (akl)

