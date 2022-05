BPOLD-B: Bundespolizei deckt Schleusung per Pkw auf

Berlin-Mitte (ots) - Die Bundespolizei nahm am Wochenende mehrere Taschendiebe vorläufig fest. Am Freitag, gegen 18 Uhr beobachteten Zivilkräfte der Berliner Polizei zwei Männer wie sie im Einstiegsgedränge in einen ICE am Berliner Hauptbahnhof einer 73-jährigen Reisenden die Geldbörse aus der Handtasche stahlen. Noch vor Ort nahmen sie die beiden 48 und 52-jährigen polnischen Staatsangehörigen fest und gaben der ...

mehr