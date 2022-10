Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach räuberischer Erpressung gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am vergangenen Sonntag, 30. Oktober 2022, hat ein bislang unbekannter Täter Geld von einer Tankstellenmitarbeiterin in Bismarck erpresst. Anschließend floh der Mann in unbekannte Richtung. Der Notruf bei der Polizei ging um 8.15 Uhr ein. Den Beamten sagte die 27 Jahre alte Angestellte vor Ort, dass der Unbekannte unter Vorhalt eines Reizstoffsprühgerätes Geld gefordert habe. Videoaufzeichnungen bestätigten diese Angaben. Der Tatverdächtige ist zwischen 25 und 30 Jahren alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er hat helle Augenbrauen und trug zur Tatzeit einen grauen Kapuzenpullover mit rot-blauen Streifen im Brustbereich, dunkle Jeans, eine schwarze Bomberjacke, schwarze Schuhe und eine Sturmhaube. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

