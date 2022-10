POL-KA: (KA)Rheinstetten - Ultraleichtflugzeug bei Landung zerstört

Karlsruhe (ots) - Im Kreuzungsbereich Ettlinger Allee / Am Rüppurrer Schloß kam es am Freitag gegen 13:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit unklarem Unfallhergang. Die Polizei ist daher auf der Suche nach Zeugen. Ersten Angaben zufolge befuhr ein 68-jähriger Fiat-Fahrer die Ettlinger Allee in Richtung Innenstadt und missachtete an der oben genannten Kreuzung das Rotlicht der dort befindlichen Ampelanlage. Infolgedessen ...

