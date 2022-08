Polizei Eschwege

POL-ESW: Wiesenfläche bei Hoheneiche gerät in Brand; Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus und sucht nach eine Person mit E-Scooter

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Ein berennende 50 x 25 Meter große Wise in Wehretal-Hoheneiche führte heute Vormittag gegen 11.20 Uhr zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. In der Straße Fuhrgarben hatte sich das Feuer auf einem grasbewachsenen Grundstück entwickelt, welches später auch noch auf den dortigen Baumbestand übergriff und zwei Bäume in Mitleidenschaft zog.

Die verständigte Feuerwehr u.a. aus Wehretal rückte zur Brandbekämpfung aus und konnten den Brand um kurz nach 12.00 Uhr dann gänzlich ablöschen.

Das zuständige Fachkommissariat für Branddelikte hat inzwischen die weiteren Ermittlungen übernommen. Aufgrund der bislang bekannten Umstände, gehen die Ermittler derzeit von Brandstiftung aus.

>>> Zeugen berichten von einem Mann mit schwarzem Elektroroller (E-Scooter) nahe der Brandstelle

Erste Befragungen von Zeugen ergaben jetzt Hinweise auf einen Rollerfahrer, der an der Brandstelle unmittelbar vor dem Brandausbruch in verdächtiger Weise gesehen wurde und deshalb mit dem Ausbruch des Feuers in Verbindung stehen könnte. Die zuständigen Beamten des Fachkommissariats erhoffen sich nun durch einen Zeugenaufruf weitere Hinweise, insbesondere zu dem Rollerfahrer, der als möglicher Tatverdächtiger in Betracht kommt.

Demnach soll es sich hier um einen ca. 18 Jahre alten Mann handeln, der zwischen 1,70 m und 1,80m groß ist, eine normale Statur und dunkle, kurze Haare hat. Der Mann war mit einem weißen T-Shirt und einer langen Jeanshose bekleidet.

Der Mann soll mit dem E-Sooter den Radweg aus Richtung Hoheneiche gekommen und im Bereich der besagten Wiese abgestiegen sein und dort kurz verweilt haben. Anschließend soll die Person mit dem Roller in Richtung Wichmannshausen davongefahren sein.

Hinweise in dem Fall und zu der beschriebenen Person nimmt die Kripo in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell