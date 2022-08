Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 24.08.2022

Eschwege (ots)

Autofahrer erleidet Schwächeanfall

Zu einem Alleinunfall aufgrund eines medizinischen Notfalls kam es gestern Vormittag in Eschwege in der Kreuzung Am Himmelreich / Schützengraben / Freiherr v. Stein Straße. Um kurz nach 11.30 Uhr wurde der Polizei ein verunfallter Mann gemeldet, zu dem neben der Polizei auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst an die Unfallstelle entsandt wurden. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 59-jährigen Mann aus Eschwege, der zum Zeitpunkt des Eintreffens von Polizei und Rettung nicht ansprechbar war. Der Mann wurde aufgrund seines gesundheitlichen Zustands in ein Krankenhaus verbracht, welcher aber nach ärztlicher Auskunft nicht lebensbedrohlich sei. Das verunfallte Fahrzeug, welches sich zwischen einer Schutzplanke verkeilt hatte, musste später abgeschleppt werden. Zu den Schäden ist noch nichts weiter bekannt.

Ölwanne in Baustellenabschnitt beschädigt; Schaden 1000 Euro

Beim Befahren einer Baustelle auf der B 27 zwischen Bad Sooden-Allendorf und Albungen ist gestern Abend gegen 23.20 Uhr ein 40-jähriger Autofahrer aus Eschwege mit seinem Fahrzeug aufgesetzt. Zu Hause stellte der Mann dann fest, dass sein Wagen eine Beschädigung an der Ölwanne hat. Der Schaden wird auf 1000 Euro beziffert. Zu dem Vorfall soll es gekommen sein, weil die vorhandene Baustellenbeschilderung nicht ordnungsgemäß war, so dass der 40-Jährige fälschlicherweise über einen Kieshügel fuhr.

Wildunfall

Ein 31-jähriger Autofahrer aus Eschwege kollidierte am Dienstagabend gegen 22.40 Uhr mit einem Reh, als er auf der B 249 von Wanfried in Richtung Frieda unterwegs war. Dabei entstand am Auto des Mannes ein Schaden von 1000 Euro.

Pkw übersehen; Schaden 3000 Euro

In Abterode kam es gestern Abend zu einem Verkehrsunfall. Ein 79-jähriger Autofahrer aus Meißner hatte gegen 18.50 Uhr beim Befahren des Steinwegs offenbar das Auto einer 36-Jährigen aus Meißner übersehen, die im Bereich des Schloßrains stand. Bei der Kollision entstand an den beiden Fahrzeugen jeweils ein Frontschaden in Höhe von 1500 Euro.

Polizei Sontra

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Mühlbergstraße in Sontra ist am Dienstag zwischen 13.20 Uhr und 13.40 Uhr ein schwarzer Seat Leon an der hinteren Stoßstange von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Das Auto stand zur Unfallzeit auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes geparkt. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer ist am Dienstag zwischen 11.45 Uhr und 13.35 Uhr ein geparktes Auto beschädigt worden. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, so dass die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen haben. Betroffen ist ein weißer VW Polo der an der linken Fahrzeugseite durch Kratzer beschädigt wurde und zur fraglichen Zeit in der Sudetenstraße in Hessisch Lichtenau geparkt stand. Der Schaden an dem Polo beläuft sich auf 1000 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Im Gegenverkehr die Spiegel beschädigt; Schaden 450 Euro

Zwischen zwei Lkw kam es in der Ortslage von Laudenbach gestern zu einer seitlichen Kollision, bei der beide Fahrzeuge einen Schaden am linken Außenspiegel davontrugen. Gegen 11.55 Uhr befuhr ein 39-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf die Brückenstraße (L 3238) in Richtung Uengsterode, in der Gegenrichtung war ein 51-Jähriger aus Bosnien-Herzegowina mit seinem Lkw unterwegs. Auf gleicher Höhe kollidierten dann beide Lkw im Bereich der linken Außenspiegel, wobei ein Schaden von 200 bzw. 250 Euro entstand.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

