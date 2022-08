Polizei Eschwege

POL-ESW: Zwei Fälle von Portmoneediebstahl beim Einkaufen; in einem Fall erbeuten die Täter anschließend noch 1000 Euro am Geldautomat; Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag sind bei der Polizei in Eschwege zwei Fälle von Portmoneediebstahl zur Anzeige gelangt. In einem Fall traf es das Opfer leider doppelt, da die Täter mittels der zuvor geklauten EC-Karte noch Bargeld vom Konto ihres Opfers abheben konnten. Die Polizei Eschwege hat in den Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

>>>Geldbörsendiebstahl im Herkules-Markt

Gestern Vormittag ist eine 86-jährige Frau aus Eschwege Opfer eines Diebstahls geworden. Die ältere Dame war zwischen 08.45 Uhr und 09.15 Uhr im Herkules-Markt in der Augustastraße in Eschwege zum Einkaufen. In einem unbeobachteten Moment müssen die Täter dann zugeschlagen haben und die Geldbörse der Seniorin geklaut haben, die diese in einer Handtasche im Einkaufswagen deponiert hatte. An der Kasse erfolgte dann das böse Erwache und die Feststellung, dass sie offenbar bestohlen wurde. In der Geldbörse befanden sich ca. 70 Euro sowie diverse Dokumente.

>>>Geldbörsendiebstahl im EDEKA-Markt

Ebenfalls Opfer eines Portmoneediebstahls wurde zudem eine 76-jährige Frau aus Gerstungen, die am Dienstag im EDEKA-Markt in der Dünzebacher Straße in Eschwege zum Einkaufen war. Die Dame hatte offenbar den gleichen Fehler begangen und die Geldbörse in einer Tüte im Einkaufswagen zurückgelassen. Diesen Umstand nutzten die unbekannten Diebe aus und schlugen zu, als die Frau während der Einkäufe abgelenkt war. Neben Bargeld erbeuteten die Täter auf diesem Weg auch diverse Dokumente, u.a. EC-/Bankkarten, die Krankenkassenkarte sowie den Führerschein der Frau. Der Stehlschaden beläuft sich auf insgesamt 200 Euro. Bemerkt hatte die Frau den Diebstahl gegen 12.00 Uhr.

>>>Täter heben mit geklauter EC-Karte 1000 Euro ab

In dem zweiten Fall traf es das 76-jährige Opfer aber doppelt, da die unbekannten Diebe die zuvor erbeutete EC-Karte gleich darauf erfolgreich an einem Geldautomaten bei einem Kreditinstitut in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege einsetzen konnten. Dadurch erbeuteten die Diebe durch zwei Abbuchungen insgesamt nochmal 1000 Euro vom Konto der 76-Jährigen.

Die Polizei in Eschwege ermittelt in beiden Fällen wegen Diebstahls und bzgl. der Bargeldabhebung zudem wegen Computerbetruges und bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl:

Taschendiebe machen sich insbesondere das Gedränge bei Veranstaltungen, in Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln zunutze, um zuzuschlagen. Doch schon mit einfachen Verhaltensmaßnahmen können Sie sich davor schützen, Opfer eines Diebstahls zu werden.

So schützen Sie sich vor Taschendieben:

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

- Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

- Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

