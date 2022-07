BPOL NRW: Teure Ausreise - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Hagen - Iserlohn - Lorch (ots) - Am Sonntagabend (10. Juli) soll ein Mann eine Reisende in einem Regionalexpress von Münster nach Hagen Hauptbahnhof sexuell belästigt haben. Bundespolizisten nahmen den 36-Jährigen noch am Bahnsteig fest. Gegen 23:40 Uhr sprach eine verängstigte 19-Jährige Bundespolizisten an, welch sich auf einem Streifengang durch den ...

