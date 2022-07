Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Im RE 7 begrabscht und belästigt - Bundespolizisten stellen 36-Jährigen

Hagen - Iserlohn - Lorch (ots)

Am Sonntagabend (10. Juli) soll ein Mann eine Reisende in einem Regionalexpress von Münster nach Hagen Hauptbahnhof sexuell belästigt haben. Bundespolizisten nahmen den 36-Jährigen noch am Bahnsteig fest.

Gegen 23:40 Uhr sprach eine verängstigte 19-Jährige Bundespolizisten an, welch sich auf einem Streifengang durch den Hauptbahnhof Hagen befanden. Die schweizerische Staatsbürgerin gab an, dass sie in Münster-West in den RE 7 in Richtung Hagen gestiegen sei. Während der Fahrt habe ein ihr unbekannter Mann sie sexuell belästigt. Beim Halt in Hagen sei der Mann ebenfalls ausgestiegen und habe die junge Frau verfolgt.

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung sprach ein 17-Jähriger die Beamten am Bahnsteig 4/5 an, dass er beobachtet habe, wie eine junge Frau von einem Mann verfolgt wurde. Am Bahnsteig 6/7 stellten die Einsatzkräfte den 36-Jährigen fest. Die Geschädigte erkannte den Mann sofort wieder.

Die 19-Jährige äußerte gegenüber den Polizisten, dass sich der algerische Staatsangehörige kurz nach dem Halt in Drensteinfurt neben die Frau gesetzt habe. Dabei habe er bereits Körperkontakt gesucht und kurz darauf habe er seine rechte Hand auf den linken Oberschenkel der Iserlohnerin gelegt. Zudem sei er mit der Hand in Richtung ihres Schambereiches gerutscht. Gleichzeitig habe der Mann aus Lorch mit der Hand an seinem Glied manipuliert. Daraufhin habe die junge Frau die Hand des Unbekannten weggeschlagen und ihn aufgefordert dies zu unterlassen und sich zu entfernen. Dieser Aufforderung sei der 36-Jährige nachgekommen, habe sich dann kurze Zeit später jedoch wieder zu ihr gesetzt. Dann habe er erneut seine Hand auf ihren Oberschenkel gelegt und diese in Richtung Schambereich bewegt. Anschließend sei die 19-Jährige aufgestanden und habe einen anderen Sitzplatz aufgesucht.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten einen Rucksack auf, welcher einer indonesischen Studentin aus Bochum zugeordnet werden konnte. Der 36-Jährige gab an, dass der Rucksack seiner Freundin gehören würde, konnte dieses jedoch nicht glaubhaft belegen. Der bereits, mehrfach wegen Eigentumsdelikten bekannte Mann wurde vorläufig festgenommen und in das Gewahrsam der Polizei Hagen gebracht.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung und Diebstahl sein.

