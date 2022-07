Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundes- und Landespolizisten stellen Taschendiebe auf frischer Tat

Dortmund - Hagen - Unna (ots)

Am Montagnachmittag (11. Juli) nahmen Bundespolizisten in ziviler Kleidung gemeinsam mit der Polizei Dortmund am Dortmunder Hauptbahnhof zwei Taschendiebe auf frischer Tat fest. Die Geschädigte hatte den Diebstahl nicht bemerkt.

Gegen 16:20 Uhr fielen Taschendiebstahlsfahndern der Bundespolizei am Hauptbahnhof Dortmund zwei Männer auf, wie diese zielgerichtet nach Reisenden mit Wertsachen schauten. Nahe der Katharinentreppe begab sich der 38-Jährige unmittelbar hinter die 14-jährige Geschädigte und entnahm das Mobiltelefon aus der rechten Jackentasche. Anschließend übergab er das Stehlgut an seinen 28-jährigen Begleiter.

Gemeinsam mit Einsatzkräften der Polizei Dortmund nahmen die Polizisten die beiden algerischen Staatsangehörigen vor Ort fest. Während der Festnahme warf der 28-Jährige das Smartphone der Hagenerin weg, welches jedoch von einem Beamten bemerkt und aufgehoben wurde.

Die 14-Jährige konnte kurze Zeit später am Hauptbahnhof Dortmund angehalten und über den Diebstahl informiert werden. Die Deutsche hatte die Tathandlung nicht bemerkt und war überglücklich ihr Handy zurück zu erhalten.

Einsatzkräfte der Polizei Dortmund nahmen die beiden Männer aus Unna mit zur Wache. Die Bundespolizei leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell