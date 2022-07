POL-PDTR: Sachbeschädigung Freizeitgelände "Struth"

Hoppstädten-Weiersbach (ots) - In der Zeit vom 14.07.2022, 14.00 Uhr bis 15.07.2022, 04.30 Uhr wurde die Heckscheibe eines vor dem Anwesen Hausnummer 67 geparkten PKW, Opel Zafira eingeschlagen. Aus dem Inneren des PKW wurde nichts entwendet. Täterhinweise liegen bisher keine vor. Mögliche Tatzeugen setzen sich bitte mit der zuständigen Polizeiinspektion Birkenfeld unter der 06782-9910 in Verbindung. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Birkenfeld POLIZEIPRÄSIDIUM ...

