Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Autohaus

Gösentoth (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstag, 14.07.2022, 18.30 Uhr, und Freitag, 15.07.2022, 07.10 Uhr, eine Werkstatttür eines Autohauses in der Hauptstraße auf. Die Täter durchwühlten vermutlich auf der Suche nach Bargeld die Büroräume und entwendeten einen ca. 120 kg schweren Tresor, den sie mit einer vor Ort vorgefundenen Sackkarre abtransportierten und dann wahrscheinlich in ein Fahrzeug luden. Bargeld wurde nicht entwendet, da sich im Tresor nur sonstige Unterlagen befanden. Es wird von einer Gesamtschadenshöhe im unteren vierstelligen Eurobereich ausgegangen. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.

