POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW

Herrstein (ots) - Am Morgen des 11.07.2022 wurde im Schloßweg in Herrstein eine Beschädigung an einer Treppe festgestellt. Vermutlich fuhr in der engen Straße ein Lkw über die Treppe, wodurch eine Stufe beschädigt wurde. Ohne sich um den Schaden zu kümmern entfernt sich der Fahrer. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Idar-Oberstein Hauptstraße 236 55743 Idar-Oberstein www.polizei.rlp.de Telefon: 06781- 5610 ...

mehr