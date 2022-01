Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: 24-jähriger bei Überfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Silvestertag gegen 20.00 Uhr hielt sich ein 24-jähriger Hamburger auf einem Parkplatz an der Koeppstraße auf. Hier wurde er von fünf Männern angesprochen, die im weiteren Verlauf auf ihn einschlugen. Anschließend raubten sie eine schwarze Tasche und das Handy des 24-jährigen und flüchteten mit einem Pkw vom Tatort. Auf Grund der erlittenen Verletzungen musste der Geschädigte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Aktuell liegen noch keine konkreten Hinweise auf die Täter bzw. den Pkw vor. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter Telefon 08002361111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell