POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Karlsruhe (ots) - Ein 61-jähriger Autofahrer fuhr am Donnerstag gegen 17:00 Uhr einer 37-jährigen Fahrradfahrerin in der Rheinstraße in Forst auf. Der Autofahrer befuhr die Straße in absteigender Richtung und streifte die vor ihm am rechten Fahrbahnrand fahrende Frau. Die 37-jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Ein im Fahrradanhänger der Frau mitgeführtes Kind blieb unverletzt. Es ...

