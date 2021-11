Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbrüche in Priborner Betriebe

Neubrandenburg (ots)

In den Nachtstunden vom 17.11.2021 zum 18.11.2021 kam es in 17209 Priborn zu zwei Einbrüchen in Firmengebäude.

Beide Tatorte liegen unweit voneinander entfernt in der Dorfstraße des Ortes. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter in beiden Fällen gewaltsam Zugang zu den Gebäuden, durchsuchten diese und entwendeten Bargeld im unteren dreistelligen Bereich sowie in einem Fall einen Transporterschlüssel des betroffenen Betriebs. Die Schadenshöhen belaufen sich auf 500 EUR bis 1000 EUR.

An beiden Tatorten kamen Beamte des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg zum Einsatz. Die weiteren Ermittlungen werden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel geführt. Zeugen, die zur Tatzeit in Priborn auffällige Beobachtungen in Zusammenhang mit den Einbrüchen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Röbel unter 039931-848 224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell