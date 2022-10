Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehre Straftaten in der Altstadt - Tatverdächtiger festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

In der Altstadt fiel ein 41-jähriger Gelsenkirchener am Donnerstag, 27. Oktober 2022, in der Zeit von 20 Uhr bis circa 21.50 Uhr gleich mehrfach durch die Begehung von Straftaten auf. Der Gelsenkirchener lief zu Fuß von der Weberstraße in Richtung Innenstadt bis zur Von-Oven-Straße. Während seines Spazierganges spuckte er einer 20-jährigen Hernerin unvermittelt ins Gesicht, entblößte sein Glied vor einer 16-jährigen Weselerin und einer 16-jährigen Gelsenkircherin und versuchte ein wartendes Auto an einer roten Ampel zu beschädigen. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen aufgrund detaillierter Beschreibungen und einer sofortigen Fahndung im Nahbereich wiedererkennen, festnehmen und Strafanzeigen fertigen. Die Ermittlungen dauern an.

