Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Demonstration im Zusammenhang mit dem LNG-Terminal

Wilhelmshaven (ots)

Auf dem Hafengelände des Jade-Weser-Ports in Wilhelmshaven kam es in den Vormittagsstunden am Freitag, 12. August 2022, zu Protestaktionen gegen den aktuell laufenden Bau der LNG-Leitung und LNG-Terminals.

Rund 250 Demonstranten näherten sich dem Gelände des JadeWeserPorts in Wilhelmshavens und einer LNG-Baustelle vor Hooksiel. Die Demonstranten gelangten unter Überwindung der Sicherheitsvorkehrungen auf das Baustellengelände und besetzten dort gelagerte Baumaterialien und Baumaschinen, wobei es vereinzelt zu Sachbeschädigungen kam. Die Arbeitsabläufe auf den Baustellen wurden gestört. Die Polizei war mit starken Kräften vor Ort und konnte das grundsätzlich friedliche Versammlungsgeschehen auf zwei Orte beschränken. Am späten Nachmittag begaben sich die Versammlungsteilnehmer in Form eines friedlichen Aufzuges in Richtung Bahnhof Wilhelmshaven und reisten ab.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell