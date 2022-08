Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Varel (ots)

Innerhalb von einer Stunde wurden zwei E-Scooter festgestellt, die ohne die erforderliche Versicherung geführt wurden. Zuerst fiel Beamten des PK Varel am Mittwoch gegen 18.00 Uhr ein 19-jähriger Heranwachsender in der Mühlenstraße auf. Gegen 19.00 Uhr wurde in der Neumühlenstraße dann ein 23-Jähriger Mann kontrolliert. Beide Fahrzeuge konnten die Pflichtversicherung nicht aufweisen, sodass beiden Personen die Weiterfahrt untersagt und jeweils ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

