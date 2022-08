Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Varel

Varel (ots)

Am Mittwoch gegen 12.00 Uhr wurde in der Achternstraße ein abgestellter PKW durch eine vorbeifahrende landwirtschaftliche Zugmaschine beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte unerlaubt den Unfallort, ohne pflichtgemäß Angaben zu seiner Person und der Art der Beteiligung gemacht zu haben. Zeugen, die Angaben zu der Zugmaschine machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Varel (04451 923-0) in Verbindung zu setzen.

