Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Geschädigter nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Am 06.08.2022 , 09.30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz in der Gökerstraße, Höhe Haus Nr. 222, der zum Friedhof Friedenstraße führt, ein schwarzer Pkw beim Türöffnen beschädigt. Das beschädigte Fahrzeug hatte hierdurch Beschädigungen am Türgriff der Fahrertür bekommen.

Der Verursacher hat zunächst gewartet und ist nach einer gewissen Wartezeit weggefahren.

Die Polizei sucht nun das beschädigte Fahrzeug und bittet um Kontaktaufnahme unter 04421-923-0.

