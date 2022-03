Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl-Osterwick, Baumberger Str./ schwerverletzter Fußgänger nach Verkehrsunfall

Coesfeld (ots)

Am 12.03.2022, um 23:45 Uhr, lief ein 40 Jahre alter polnischer Staatsbürger, aus Richtung Droste-Hülshoff-Weg kommend, nach rechts über die Baumberger Straße, in Richtung der Landstraße 555. Zeitgleich befuhr ein 26-jähriger Autofahrer aus Billerbeck die Baumberger Str., aus Richtung Billerbeck kommend, in Richtung Kreisverkehr / Hauptstraße. Aus noch ungeklärten Gründen wollte der alkoholisierte Fußgänger die Baumberger Str. queren. Dabei beachtete er nicht den herannahenden Autofahrer. Dieser konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen, so dass es zum Zusammenstoß zwischen dem Fußgänger und dem Auto kam. Bei dem Unfall wurde der Fußgänger schwer verletzt. Nachdem zunächst Ersthelfer dem Fußgänger zur Hilfe kamen, übernahmen hinzugerufene Rettungskräfte die weitere medizinische Versorgung. Der verletzte Fußgänger wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Durch ein hinzugerufenes Unfallaufnahmeteam der Polizei Münster und einen unabhängigen Sachverständigen wurden die Polizeibeamten der Polizeiwache Coesfeld bei der Unfallaufnahme unterstützt. Im Anschluss wurde das beschädigte Auto von einem Abschleppunternehmen geborgen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell