Polizei Coesfeld

POL-COE: Verkehrsunfall auf einem Bahnübergang mit einem Zug in Dülmen

Coesfeld (ots)

Am Fr., 11.03.2022, 20.42 Uhr, beabsichtigte ein 28jähriger Fahrzeugführer aus Sendenhorst den Bahnübergang Borkener Str./Auf der Flage in Dülmen stadteinwärts zu kreuzen, obwohl die Halbschranken zu diesem Zeitpunkt bereits heruntergelassen waren. Als er neben der Halbschranke vorbei auf die Schienen fuhr, stieß er mit dem in Fahrtrichtung Merfeld einfahrenden Zug zusammen, wobei der Zug entgleiste. Der Pkw wurde durch die Kollision zurückgeschleudert und stark beschädigt. Der allein im Fahrzeug befindliche Fahrzeugführer konnte sich aus seinem PKW befreien und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Der 59jährige Zugführer aus Legden erlitt einen Schock. Die 40 Fahrgäste im Zug blieben unverletzt und wurden mit Bussen weitertransportiert. Ermittlungen führten schließlich zum Sohn des Fahrzeughalters, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter Alkoholeinfluss stand. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. Die Borkener Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Reinigung der Fahrbahn bis ca. 00:40 Uhr, gesperrt. Die Störungen im Bahnverkehr (Dortmund - Enschede) dauern z.Zt. (03.00 h) noch an! Der gesamte Sachschaden wird auf ca. 80.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell