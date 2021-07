Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0567 --Mann mit Messerstichen schwer verletzt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 29.07.21, 23.55 Uhr

Bei einem Streit zwischen zwei jungen Männern in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Bahnhofsvorstadt wurde ein Beteiligter mit Messerstichen schwer verletzt. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter auf der Flucht fest.

Die beiden 19 und 24-jährigen Bekannten gerieten an den Straßenbahngleisen am Bahnhofsplatz aneinander. Im Verlauf der Auseinandersetzung stach der Jüngere auf den Älteren ein und rannte weg. Mit Hilfe der Videoleitstelle konnte der Flüchtende beschrieben werden, Einsatzkräfte nahmen ihn in der Birkenstraße fest. Der 24 Jahre alte Mann wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. Eine Haftprüfung gegen den 19-Jährigen dauert an. Bei dem Mann handelt es sich um einen jungen Zuwanderer aus Tunesien, der als Intensivtäter geführt wird.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

