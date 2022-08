Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Vollbrand mehrerer Container in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, 10.08.2022, gegen 3:30 Uhr, wird festgestellt, dass in der Störtebekerstraße mehrere Container brennen. Drei Altpapiercontainer sind aus bislang ungeklärter Ursache nahezu vollständig heruntergebrannt. Weiter schlug das Feuer auf einen daneben befindlichen Altkleidercontainer über und beschädigte dort den Inhalt. Die Brandherde konnten durch die Feuerwehr abgelöscht werden

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven, 04421/942-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell