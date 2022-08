Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Raub auf Rentner in Cuxhavener Innenstadt

Cuxhaven (ots)

Am 08.08.22 verließ ein 78-jähriger Cuxhavener gegen 13:00 Uhr ein Geldinstitut in der Poststraße und wollte zu seinem Fahrzeug gehen, dass er gegenüber in der Poststraße vor einem Restaurant geparkt hatte. Hierbei entriss unvermittelt ein noch unbekannter männlicher Täter ihm seine Handtasche in der sich auch die Geldbörse befand. Der Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Kämmererplatz (auch Butt-Platz genannt).

Er wird wie folgt beschrieben:

- kräftig - kurze, helle Hose - schwarze Haare, Vollbart

Da sich im Innenstadtbereich von Cuxhaven zu dem Zeitpunkt sehr viele Passanten aufhielten, hofft die Polizei auf hilfreiche Zeugenausagen, die unter 04721-5730 gerne entgegen genommen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell